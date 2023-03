Sassuolo-Cremonese, Dionisi: "Laurienté ha qualità incredibili, bene Pinamonti"

REGGIO EMILIA - Una vittoria arrivata allo scadere con un gioiello di Bajrami, Alessio Dionisi commenta così il 3-2 al 92' del suo Sassuolo contro la Cremonese: "Una partita che ci siamo complicati da soli, ma la vittoria è arrivata grazie allo spirito di gruppo". Al termine della partita, il tecnico neroverde ha analizzato ai microfoni di Dazn la gara del Mapei Stadium: "Una partita che ci siamo complicati da soli, sbilanciandoci nel secondo tempo e dando spazio alla Cremonese. Nel finale lo spirito di squadra ci ha permesso di ottenere i tre punti. Dall'errore sul 2-1 è diventata una partita non nelle nostre corde. Ci è mancata fisicità, abbiamo sofferto i loro lanci lunghi anche per questo. Purtroppo abbiamo fallito qualche occasioni di troppo con Defrel e Ruan, ma la freddezza sotto porta è certamente migliorabile".

Dionisi su Laurienté e Pinamonti

"Laurienté? E' arrivato in punta di piedi, ma con qualità incredibili. Nonostante la sua partita positiva mi aspetto molto di più da lui. Con le potenzialità che ha deve migliorare nella continuità di rendimento. Le sue giocate hanno aperto dei varchi per il nostro centrocampo, schierato per sfruttare la qualità dei nostri mediani. Tra primo e secondo tempo abbiamo vissuto due spezzoni di partita diversi, ma questo fa parte del gioco. Pinamonti? L'ho visto benissimo, ha dimostrato in settimana di stare bene e di voler giocare. Se riuscirà a puntellare la sua condizione fisica continuerà a giocare e a fare bene come oggi", commenta così la prestazione dei due attaccanti Alessio Dionisi.