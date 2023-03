Roma-Sassuolo, Dionisi in conferenza su tridente, assenze e il suo futuro

Roma-Sassuolo, le parole di Dionisi

Queste le parole della vigilia di Dionisi: "Con la Cremonese è stata una gara anomala, averla vinta alla fine ha permesso a chi è subentrato di sentirsi partecipe. La Roma ha calciatori importanti, è una squadra forte. Ci sarà lo stadio pieno, vorranno batterci ma per certi aspetti questo potrebbe essere un vantaggio per noi. Loro stanchi dopo l'impegno europeo? La speranza è quella, poi siamo consapevoli che sarà difficile perché hanno individualità importanti e fisicità. Noi abbiamo buoni calciatori ma stiamo crescendo anche come collettivo. Dovremo essere il più bravi possibili, per evitare che accada quanto successo col Napoli dove abbiam fatto bene ma non siamo stati perfetti. Berardi-Pinamonti-Laurienté davanti? È una possibilità importante quella di scegliere. Ci si dimentica di Defrel, che dopo l'infortunio ha sempre fatto bene. I tre citati saranno disponibili ma non è detto partano tutti dall'inizio. Romagna ci sarà, Muldur non è ancora disponibile. Berardi torna dalla squalifica, tutti gli altri sono a disposizione. Si parla di me al Torino visto che ho il contratto in scadenza? Chiedete al club, io sono qui per parlare di domani. Non è importante discutere di mercato ora, toglie soltanto energie".