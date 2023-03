Dionisi punge Mou?: "Io non influenzo la stampa. Sassuolo, occhio allo Spezia"

Sassuolo-Spezia, parla Dionisi

A poche ore dal match contro i bianconeri, queste le dichiarazioni di Dionisi in conferenza stampa: "Dopo alcune prestazioni positive vieni visto diversamente, ma quel che siamo ora è frutto di quanto fatto durante tutto l'anno, sia in positivo che in negativo. Rimpianti? Non ne ho: quando si prendono decisioni, la difficoltà è prendere quella migliore al momento, dopo sembra tutto facile. Ma dobbiamo dimostrare di voler crescere ulteriormente, a partire da domani. Non corriamo il rischio di sottovalutare l'avversario, anche perché lo Spezia ha appena battuto l'Inter: è una squadra di valore. Sicuramente non è il momento migliore per giocare contro di loro, ma avere un avversario motivato può spingerci ancora di più. Lo Spezia è compatto, sa soffrire, risultati come quello con l'Inter non sono casuali. Pinamonti? Quando un centravanti fa gol prende fiducia: non è mai stato un caso, domenica ha fatto bene ma può fare ancora meglio. A centrocampo abbiamo caratteristiche variegate, in base a chi abbiamo di fronte ci muoviamo e cerchiamo spazi. Matheus Henrique si è districato bene, ma a vincere non è il singolo. Sicuramente dobbiamo migliorare in difesa, con la Roma mi è dispiaciuto incassare il terzo gol. Dopo la vittoria coi giallorossi si è parlato solo dell'arbitro? Io non ne ho parlato, l'allenatore del Sassuolo non riesce ad influenzare la stampa. C'è chi parla di calcio e chi di altro, io parlo di calcio".