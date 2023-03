Sassuolo, Dionisi: "Orgoglioso dei miei ragazzi, sull'Europa..."

REGGIO EMILIA - Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria di misura del suo Sassuolo sullo Spezia grazie al rigore segnato da capitan Berardi: "Oggi era una partita difficile. Lo Spezia è una squadra che corre tanto, difende compatta e ti riattacca. Siamo stati bravi e pazienti". Il tecnico dei neroverdi ha parlato anche dei suoi ragazzi convocati in Nazionale: "Merito mio? Solo in parte, dipendedalle qualità dei singoli in un contesto collettivo". Poi commenta così sul discorso Europa: "Ci andrei cauto; come ho detto ai ragazzi sul treno che va spedito ci devono essere solo loro. Tutti erano pronti a criticarci, abbiamo fatto 16 punti nella prima parte della stagione e ora ne abbiamo fatti 20. Penso abbia pochi eguali per una squadra di media classifica".