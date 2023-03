Sassuolo-Obiang, avanti insieme: ufficiale il rinnovo

Il Sassuolo ha comunicato il rinnovo di Pedro Obiang . Un regalo di compleanno da festeggiare con la firma per il centrocampista col doppio passaporto spagnolo e guineano. Il classe '92 compie, infatti, 31 anni e la società ha deciso di prolungargli il contratto di altre due stagioni. In neroverde dal 2019, il mediano ha totalizzato oltre 70 presenze con la maglia degli emiliani.

Sassuolo, rinnovo per Obiang

Il Sassuolo ha pubblicato la nota sul proprio sito ufficiale, comunicando il rinnovo del centrocampista. Uno dei giocatori importanti per lo spogliatoio e a cui Dionisi non ha mai rinunciato, dall'inizio o a partita in corso. Di seguito la nota della società: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il prolungamento contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Pedro Obiang (’92, centrocampista) fino al 30 Giugno 2025".