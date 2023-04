Sassuolo-Torino, Dionisi: "Preso gol nel momento migliore". E su Laurienté...

REGGIO EMILIA - Un punto a testa per Sassuolo e Torino che si spartiscono la posta in palio al Mapei Stadium. Sanabria risponde a Pinamonti e termina 1-1, questa l'analisi del tecnico neroverde, Alessio Dionisi al termine del match: "Bicchiere mezzo pieno per la prestazione, mezzo vuoto per il risultato. Siamo andati in vantaggio e poi abbiamo concesso poco fino al pareggio. Buona partita da parte di entrambe, ma rispetto all'andata siamo migliorati. Un peccato per il gol giustamente annullato, abbiamo abbassato la voglia di fare il secondo. Siamo rientrati in campo bene ed è stato un peccato dopo il gol loro che ci ha portato a 10' minuti di blackout. Alla fine il risultato è giusto, quello che conta è migliorare. La mia squadra è andata in gol in un momento positivo del Torino, ma se vai in vantaggio e fai una partita propositiva ti rimane l'amaro se pareggi. Ripeto che il risultato è giusto".