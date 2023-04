Dionisi, conferenza Sassuolo-Juve: “Berardi out. Sostituto? Ho un dubbio”

Sassuolo-Juventus, le dichiarazioni di Dionisi

L'allenatore ha risposto subito in merito alle condizioni di Berardi: "Domenico non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto". Sui possibili sostituti: "O Bajrami o Defrel. Dipende da che partita vogliamo fare e dai cambi in corso, perché hanno caratteristiche diverse. Bajrami si è adattato da subito forse nel ruolo che gli calza meno, Greg lo ha fatto spesso. Sono due giocatori che hanno già fatto bene in quella posizione. Ad oggi ancora non ho scelto". Sul match contro la Juventus: "Questa gara per certi aspetti si prepara da sola. Non è vero perché serve tanta preparazione contro un avversario del genere, sicuramente le motivazioni saranno tantissime contro una squadra che ha un valore importante. Juve distratta dal tour de force? La speranza è quella, ma la Juve è attrezzatissima e ha tanti campioni, credo che sia la squadra più forte d'Italia. Ovvio che ha avuto delle defezioni ma stiamo parlando della Juve, una squadra abituata a giocare ogni tre giorni, non pensiamo a questo e pensiamo a noi". Infine su Consigli: "Come sta? Bene. Ho parlato con lui e non ci sono problemi. L'ho visto bene, non c'è mai stato un caso Consigli e mai ci sarà a Sassuolo un caso Consigli".