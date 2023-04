Sassuolo-Juventus, Dionisi: "Contento per Consigli!" E su Lopez...

Sassuolo-Juve, le parole di Dionisi

Al termine del match, questa l'analisi del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi: "Abbiamo avuto tante defezioni nel girone d'andata, abbiamo cambiato davanti, e poi ci siamo compattati. Ora dobbiamo aiutarci per spingere in un momento positivo. Oggi posso dire che tutto torna: troppe critiche in questa settimana, anche a Consigli. Ok parlare delle prestazioni, ma mettere in discussione l'uomo mi fa ridere, e infatti oggi ha fatto una grande parata. Ho pensato a tutte le critiche che ha ricevuto settimana scorsa dopo l'errore, è stata una bella rivincita: speravo che quella parata ci portasse alla vittoria. Oggi un pezzettino della vittoria è sua. La sconfitta di Verona? Non vado mai dietro i risultati, avevamo fatto un'ottima prestazione, è stata una gara in cui abbiamo creato di più. Ieri il Verona col Napoli ha quasi creato più che con noi, non bisogna guardare solo i risultati. La cosa che oggi mi è balzata all'occhio è quanto siamo stati efficaci, aggressivi, coraggiosi in fase difensiva. Lopez? C'è voluto un po' di tempo, gioca perché gli ritorni la palla, è un calciatore con qualità e letture, ma deve crescere perché non è più un giovane. Ha alzato anche lui il livello, e ora lo si sta vedendo. Sassuolo terza squadra per punti fatti nel girone di ritorno? La cosa più importante è crederci, e poi trasmetterlo. I ragazzi stanno dimostrando che ci credono".