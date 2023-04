Carnevali avvisa la Juve: "Frattesi vale 40 milioni"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento per parlare di diversi temi, partendo dalla situazione dei club italiani in Europa in questa stagione: "È fantastico. Ne abbiamo bisogno, credo che il calcio italiano stia ripartendo. Dobbiamo avere fiducia e lavorare tutti insieme per migliorare. Siamo sulla strada giusta". Poi, sulla vittoria di ieri contro la Juventus e sul suo futuro: "Abbiamo meritato la vittoria contro la Juve, siamo in un periodo molto favorevole. Eravamo coscienti delle difficoltà che potevamo incontrare all'inizio dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca. Il sogno è riportare il Sassuolo in Europa. Normale che ci sia sempre l'ambizione di un grande club, ma ho la fortuna di avere un rapporto speciale con la proprietà".