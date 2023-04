Dionisi, conferenza Salernitana-Sassuolo: Berardi, sentenza Juve e Europa

Dopo aver battuto la Juventus al Mapei , il Sassuolo si appresa ad andare a giocare sul campo della Salernitana . Dionisi vuole dare continuità ai risultati recenti anche se all'Arechi non sarà facile, visto che i campani sono a caccia di punti per la salvezza. A due giorni dalla sfida ha parlato in conferenza stampa proprio l'allenatore dei neroverdi.

Salernitana-Sassuolo, le parole di Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzato la prossima sfida contro i campani: "Sarà doppiamente difficile perché la Salernitana in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere. Loro stanno facendo bene e sono in serie positiva da sette partite. Contro la Juve si è parlato dei demeriti loro, ma non voglio fare polemica e ho analizzato la sfida anche per i nostri meriti".

Sui singoli: "Berardi sta meglio ma non sarà della partita. Bajrami con la Juve ha fatto bene anche in un ruolo che non rispecchia le sue qualità. Lo conosco bene e so anche che può fare meglio. Pinamonti non ha avuto nessun problema, si sta allenando bene e deve dare risposte sul campo come sta facendo in questa parte". Poi in chiusura due parole sulla sentenza della Juve: "Potrebbe cambiare la classifica e riguardarci anche se noi facciamo la corsa su noi stessi. Vogliamo migliorare il campionato scorso. Europa? Questa società ha l'obiettivo di far crescere e dar valore ai giocatori in rosa".