Salernitana-Sassuolo, Dionisi: “Osannati dopo la Juve. Serve equilibrio”

Salernitana-Sassuolo, le dichiarazioni di Dionisi

L'allenatore ha parlato subito della prestazione in relazione al risultato: "Come mi spiego la vittoria con la Juve e le sconfitte con Verona e Salernitana? Si va dietro ai risultati e ok, in realtà quella di oggi è la prima partita che sbagliamo nel girone di ritorno. La Salernitana è andata in vantaggio subito e non siamo più riusciti a entrare in partita, il Sassuolo deve fare mea culpa e la loro determinazione è stata di gran lunga superiore. Va detto che a Verona abbiamo perso subendo due tiri in porta". Poi ha proseguito: "Dopo la vittoria con la Juventus ci esaltavano perchè nel girone di ritorno saremmo terzi in classifica per punti fatti. Certo, la Salernitana ci ha surclassato sul piano dell'atteggiamento ma l'ha sbloccata su un episodio fortunoso. Se hai un atteggiamento leggero ci sta che la fortuna vada nella direzione dell'avversario". Dionisi ha spiegato anche il motivo legato alla sostituzione di Frattesi a fine primo tempo: "Volevo passare a due in mezzo al campo, difendere in sei e attaccare con quattro giocatori spostando Bajrami tra le linee. Con Davide in campo avremmo attaccato in cinque e invece era necessario tenere la partita viva e cercare il 2-1 senza subire subito il 3-0". Sugli obiettivi dopo la salvezza: "Arrivare a quota 50 sarebbe un grande traguardo. Siamo ambiziosi e vogliamo eguagliare quanto fatto l'anno scorso, abbiamo perso una grande occasione. Mancano sette partite e non sarà semplice conquistare questi dieci punti. Non possiamo essere diventati dei somari oggi. Poi ci sta che ti osannano se batti la Juventus e ti attaccano se perdi a Salerno. Ci vorrebbe equilibrio anche nei giudizi".