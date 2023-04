Sassuolo-Empoli, Dionisi: “Laurienté? A fine primo tempo l’ho avvisato”

Sassuolo-Empoli, le dichiarazioni di Dionisi

Queste le parole dell'allenatore dopo il match contro l'Empoli: "Non meritavamo di perdere. Ero preoccupato che rischiavamo di correre dietro la palla in 10 contro 11. Bravi i ragazzi a interpretare la sfida, Matheus Henrique giocava fra la trequarti, l'attacco e il centrocampo. Oggi la vittoria l'hanno voluta i ragazzi e io sono andato dietro a loro". Dionisi ha parlato anche dell'espulsione di Pinamonti e della doppietta di Berardi: "Se l'espulsione ha dato la scintilla? Non credo che l'inerzia l'abbia cambiata il rosso, magari loro hanno pensato di portarla in porto, ma non mi permetto di guardare gli altri. Abbiamo avuto un giocatore che è entrato, è mancato per 15-16 partite, e ha alzato il livello della squadra. Tutti portano il loro contributo, ma ho visto un giocatore fare la differenza, il 10 (Berardi ndr)". Sulle assenze in vista della Lazio: "Sarà una grandissima opportunità per chi ha trovato poco spazio. Non sono contento di perdere Lopez, ma chi è dietro merita di giocare. Per Pinamonti che dire, forse un po' di nervosismo. Non ho visto niente, l'arbitro era vicino, ma credo che la decisione sia stata affrettata". Poi una piccola curiosità su Laurienté: "Nel primo tempo non mi è piaciuto, non nascondo che gli avevo promesso che lo avrei tolto dal campo se non avesse cambiato marcia nella ripresa".