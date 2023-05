Sassuolo-Bologna, Dionisi: "Prestazione positiva, grande atteggiamento"

Il Sassuolo pareggia in casa nel derby romagnolo contro il Bologna. Al Mapei Stadium succede tutto nel primo tempo: i neroverdi sbloccano il risultato con Berardi al 15' e la squadra di Thiago Motta risponde con Dominguez al 42'. Nella seconda frazione di gara la situazione non cambia. Al termine del match Dionisi ha dichiarato: "La prestazione è stata positiva. Siamo andati in vantaggio presto, poi abbiamo abbassato la qualità tecnica. Ci siamo presi qualche rischio in meno e non abbiamo sfruttato delle occasioni importanti. Il Bologna è una squadra più fisica di noi. Non abbiamo Pinamonti da tre partite, qualcuno ha dovuto fare gli straordinari".