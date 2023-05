Inter-Sassuolo, Dionisi: "Ce la siamo giocata". E sul rinnovo...

MILANO - Serata amara per Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, che commenta, in conferenza stampa, la sconfitta per 4-2 per mano dell'Inter: per gli emiliani sono andati in gol Matheus Henrique e Frattesi. Il tecnico toscano ha dichiarato: "La qualità di un singolo nel primo tempo ha permesso all'Inter di andare in vantaggio. Abbiamo giocato a viso aperto, siamo stati aggressivi. Peccato perché anche nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, ma le due deviazioni hanno mandato l'Inter sul 3-0. Posso solo elogiare i ragazzi per la prestazione". Dionisi poi aggiunge: "Serve un po' di cinismo che nel primo tempo ci è mancato. Abbiamo avuto un'occasione importante con Matheus Henrique nel primo tempo e altre dopo. Il peccato è non averla sbloccata quando lo meritavamo. Stiamo facendo un percorso di crescita, non siamo gli stessi di qualche mese fa e si vede. L'abbiamo riaperta sul 3-0 e messo in discussione la vittoria dell'Inter".