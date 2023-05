Sassuolo, per Laurienté stagione finita: i tempi di recupero

Nelle ultime giornate il Sassuolo dovrà fare a meno di Armand Laurienté. L'esterno offensivo dei neroverdi è uscito nella ripresa della partita persa contro l'Inter, e come ha fatto sapere la società lo stop non si tratta di un infortunio nuovo ma di un intervento programmato da alcune settimane. Dionisi, dunque, dovrà fare a meno dell'attaccante per queste tre partite e ritroverà il francese all'inizio del ritiro estivo.