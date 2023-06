Dionisi, conferenza Sassuolo-Fiorentina: Frattesi, Pinamonti e il futuro

Sassuolo-Fiorentina, le dichiarazioni di Dionisi

L'allenatore ha presentato la prossima sfida con la Fiorentina e ha parlato anche della stagione, facendo il punto: "Il bilancio è positivo, poi ovvio che l'ultimo ricordo è quello che resta più fresco e la speranza è quindi di finire bene. Affronteremo una squadra più motivata di noi, questa gara gli servirà per preparare la partita più importante della loro stagione ma noi giochiamo in casa, l'ultima di campionato, in un girone di ritorno importante. Il nostro cammino è stato difficile nel girone d'andata, ma mi piacerebbe dare valore al girone di ritorno che abbiamo fatto. Se guardiamo la classifica paghiamo l'andamento non positivo dovuto non solo alle prestazioni ma anche agli infortuni". Poi un'analisi sul secondo anno in Serie A: "L'entusiasmo c'è sempre, se non c'è è meglio fare un'altra cosa, è alla base. Da parte mia è come al primo giorno, ma con più consapevolezza. Cosa cambia dopo una stagione? Ti senti più sicuro, conosci le dinamiche, la categoria, ma al tempo stesso non si finisce mai di imparare. Se mi avessero detto all'inizio che avremmo vissuto queste difficoltà forse avrei sudato freddo ma grazie al lavoro di tutti ce la siamo cavata alla grande. La sosta del Mondiale? Se devo dire la verità, sicuramente è stato insolito, c'è stata per la prima volta ma al tempo stesso credo che noi avremmo vissuto le stesse cose. Siamo stati bravi a risolvere alcuni problemi che avevamo, non tutti, ma siamo stati bravi nel momento difficile e dovremo farne tesoro per le prossime esperienze, io per primo". Su Frattesi: "Sta benino, sarà convocato, ma non partirà dall'inizio, non rischieremo niente e valuterò a partita in corso. Mi piacerebbe che chi ha giocato meno riuscisse a trovare spazio, vorrei vincere contro una squadra forte e so che non è facile perché loro hanno qualcosa su di noi sulla carta a livello emotivo e di struttura, hanno due squadre. Davide a disposizione è una risorsa ma avendo fatto pochi allenamenti in queste due settimane non correrò nessun rischio".