Dionisi post Sassuolo-Fiorentina: "Frattesi? Non so cosa farà"

Il Sassuolo chiude la stagione nell'ultima giornata Serie A con una sconfitta interna contro la Fiorentina di Italiano . Al termine della sfida, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi si è presentato ai microfoni per parlare della prestazione della sua squadra e per fare un bilancio complessivo della stagione: "Siamo arrivati un po’ tirati, da noi ci sono molti ragazzi che devono farsi le ossa. Peccato non finire bene, ci sono stati molti aspetti positivi questa sera e per questo il risultato è un peccato. Nonostante gli esordi abbiamo fatto un’ottima prestazione. Le ultime partite non danno valore alle prestazioni fatte dopo aver ceduto giocatori importanti".

Dionisi sul futuro, Berardi e Frattesi

Dionisi ha poi proseguito: "Il bicchiere è mezzo pieno, il girone d’andata è stato un problema. Tra le altre cose non abbiamo avuto Berardi per 16 gare. La squadra oggi è stata in partita, poi dopo l’espulsione l'andamento del match è cambiato". Poi, sul suo futuro e quello di alcuni giocatori in vista: "Si può dire che resterò anche l’anno prossimo. Fa solo piacere se abbiamo giocatori che possono ambire ad altri palcoscenici, Berardi onestamente è da diversi anni che fa grandi stagioni. Frattesi ha fatto un ottimo campionato, non so cosa farà, quest’anno si è confermato ed ha alzato il suo livello". Infine, per concludere il tecnico neroverde dichiara: "Il nostro obiettivo primario è valorizzare attraverso il gioco e il mantenimento nella categoria, io ho fiducia nella società e nel gruppo. È una proprietà solida con le idee chiare".