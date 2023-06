Dionisi e Sassuolo ancora avanti: il rinnovo è ufficiale

"Avanti insieme per crescere e migliorare". Il Sassuolo ha annunciato così il rinnovo con l'allenatore Alessio Dionisi. I neroverdi hanno voluto dare continuità al progetto con il tecnico toscano. Arrivato in Emilia dal 2021 ha concluso contro la Fiorentina la sua seconda stagione in Serie A. Ha sposato sin da subito le idee della società e anche per questa sa quello che deve essere il lavoro da fare anche per il futuro.