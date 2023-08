Berardi, Dionisi fa il duro: "Discorso mercato chiuso, resta al Sassuolo"

L'infortunio di Touré complica un po' le rotazioni di Gasperini, ma anche il tecnico neroverde deve fare i conti con alcuni problemi, come quello legato alla vicenda Berardi. Ne ha parlato alla conferenza stampa di vigilia del match.

Sassuolo-Atalanta, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, parlando subito del caso Berardi: "Sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi perché ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Per me finisce qua il discorso. È troppo importante la partita di domani. Sappiamo che il mercato è aperto ma noi dobbiamo focalizzarci sulla partita perché se anche l'allenatore parla del circo del calciomercato non otterremo risultati". Dionisi ha poi proseguito sul resto della rosa: "Boloca si è allenato bene e ha fatto uno spezzone a Cosenza. Thorstvedt questa settimana si è allenato sempre in squadra. Sia lui che Boloca sono da considerare a disposizione. Toljan potrebbe giocare anche a sinistra. È naturale che un destro che gioca a sinistra è sacrificato. Vina ha grande motivazione e per me è molto importante". Infine sull'Atalanta: "Non partiamo in discesa, è un avversario ostico con un'identità spiccata. Dovremmo essere molto prestativi per tutta la partita se vogliamo ottenere un risultato positivo". Poi conclude: "La partita di Coppa Italia non mi ha dato le risposte che mi aspettavo".