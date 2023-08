Berardi fuori anche a Napoli: Dionisi conferma in conferenza

Infatti il giocatore azzurro, tra gli obiettivi di mercato della Juventus, non sarà presente contro il Napoli, l'allenatore Alessio Dionisi lo ha confermato: "Me l'aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima".

Sulla sfida a Napoli

"Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell'anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra e dovremo prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì a fare la partita, non una partita difensiva - aggiunge - Di solito chi vince il campionato è la prima favorita per l'annata successiva, come ha detto qualche mio collega, e sarà bello e stimolante. Sulla carta siamo sfavoriti ma vogliamo stravolgere la carta".

Solo tre italiani tra i titolari contro l'Atalanta: carenza di giovani?

"Questa domanda andrebbe girata ai dirigenti perché fanno delle scelte ma anche per il lato economico. Il calcio è fatto di passione ma è anche un business e alcune scelte non vengono fatte in base alla nazionalità. Noi abbiamo messo qualche italiano in più quest'anno e sono contento di questo".