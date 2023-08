Dionisi tra ko col Napoli e mercato: "Chi non vuole il Sassuolo può..."

L'allenatore dei neroverdi non ha fatto drammi per la sconfitta al "Maradona" alla quale ha contribuito anche l'espulsione di Maxime Lopez al 51'.

Dionisi: "In dieci contro il Napoli è come scalare una montagna a mani nude"

Al microfono di DAZN, Dionisi ha commentato: "Dopo la prima parte di gara in cui il Napoli ci ha messo un po' lì siamo usciti bene, abbiamo fatto quello che potevamo. Abbiamo creato situazioni in cui potevamo imbucare e non l'abbiamo fatto. Ero soddisfatto del primo tempo, peccato poi per esser rimasti in dieci contro undici tutto il secondo tempo. Alla seconda in campionato, contro il Napoli, diventa una montagna da scalare a mani nude".