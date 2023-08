Dionisi, conferenza Sassuolo-Verona: “Berardi? Vi dico tutto”

Dopo le dichiarazioni di Baroni (qui la conferenza), ora Dionisi ha presentato il match contro i gialloblu in conferenza stampa e ha sciolto definitivamente anche il nodo su Berardi.

Sassuolo-Verona, le dichiarazioni di Dionisi

L'allenatore ha sciolto subito il nodo Berardi: "La più bella notizia è che Domenico domani sarà disponibile. Ripartiamo con ancora più ottimismo. I ragazzi hanno fatto bene contro il Napoli, considerando le difficoltà e l'uomo in meno. Contro il Verona sarà una partita importante, anche se è solo la terza". Poi prosegue: "Berardi titolare? Potrebbe partire dall'inizio". Poi conclude sul rapporto con il giocatore: "Credo che sia buono, credo che lui si fidi di me e io mi fido di lui. Abbiamo parlato abbastanza in questo periodo, fermo restando che è un ragazzo e un giocatore maturo, non devo dargli tante spiegazioni. Sicuro la parte psicologia ha una certa valenza, non solo per lui. Finalmente giocheremo con il mercato chiuso. Ho chiesto alla società di non parlare di mercato con me perché oggi non mi interessa niente".

Sulla partita contro il Verona: "4-3-3? Il nostro obiettivo è essere meno leggibili possibile, è normale che non ci lavoriamo da tanto, con alcuni da pochissimo. Boloca e Thorstvedt si sono allenati poco in preparazione, Obiang ancora sta lavorando in parte con la squadra, Racic è arrivato da poco. Parlo dei centrocampisti perché è lì che stiamo cambiando qualcosa. Come sta Defrel? Purtroppo Greg non ci sarà, ma rientrerà dopo la sosta". Sull'espulsione di Maxime Lopez: "Ha fatto un errore molto importante per un giocatore della sua caratura e della sua personalità. Poi quello che ci siamo detti preferisco non dirvelo".