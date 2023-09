Dionisi, conferenza Frosinone-Sassuolo: "Out un titolare, Castillejo..."

Alla vigilia di Frosinone-Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domani, sabato 17 settembre alle 15 allo stadio "Stirpe", ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli emiliani Alessio Dionisi.

Forfait dall'ultim'ora: "Alvarez era l'unico indisponibile, ma a lui si è aggiunto Consigli per un problemino in allenamento. Non sarà della partita, ma è una cosa da poco e mi auguro che già dalla prossima possa essere con noi. Sarà il nostro nuovo capitano ed Erlic il suo vice". Sassuolo, Dionisi su Castillejo Dionisi ha parlato del neo-acquisto Samu Castillejo: "Subito titolare? L'obiettivo è metterlo in campo. Non era scontato che accettasse Sassuolo e lui lo ha fatto con molta volontà. Sa di dover ritornare quello che tutti conoscono, vuole farlo e pensa che il Sassuolo sia l'opportunità giusta. Deve raggiungere la miglior condizione, con noi ha fatto un'amichevole durante la sosta. Il fisico lo aiuta ad essere pronto prima, non so se sarà pronto per giocare dall'inizio domani, col tempo la speranza è quella, ovvero che diventi un titolare".

Sassuolo, Dionisi su Berardi e il Frosinone Il recupero di Berardi dal punto di vista psicologico: "Una rondine non fa primavera, ma scherzo, ovviamente. Domenico è un professionista abituato ad essere chiacchierato sul mercato, in primis è stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto. Ovvio che il rapporto che ha con tutti qui può facilitare questo ma deve essere lui a saper gestire queste cose. Aver capito il suo stato d'animo può aver aiutato, ma il merito è stato tutto suo, speriamo di poter parlare così per tante partite". Sul Frosinone: "Non mi ha sorpreso, non c'è scritto da nessuna parte che non potesse far punt anche perché conosco l'organizzazione che riesce a dare Di Francesco. Hanno giocatori bravi, hanno costruito la squadra giusta, hanno l'entusiasmo del pubblico in casa. Complimenti a loro. Noi, però, vogliamo vincere".

