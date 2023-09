Dionisi su Frosinone-Sassuolo: “Può togliere certezze”. E su Pinamonti…

"Uno spot per il calcio": così Di Francesco ha definito Frosinone-Sassuolo . Di umore diverso invece Dionisi che non è riuscito a dare continuità dopo la vittoria contro il Verona e resta fermo a tre punti in classifica.

L'allenatore ha mostrato tutto il suo malcontento dopo la rimonta subita contro i gialloblu e ha strigliato la squadra in vista del prossimo impegno, che sarà in casa contro la Juventus, tra le squadre più in forma della Serie A.

Frosinone-Sassuolo, le dichiarazioni di Dionisi

Così l'allenatore al termine della partita: “Difficile pensare positivo oggi. Mi aspettavo di più, c’era l’opportunità di finire il primo tempo almeno in doppio vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo avuto un atteggiamento positivo, siamo stati superficiali. Non siamo una squadra difensiva, ma dobbiamo metterci qualcosa. Dobbiamo aiutarci di più se non segniamo di più. Il Frosinone ha vinto con merito, però c’è tanto amaro in bocca. Dobbiamo lavorare con umiltà, è una sconfitta che può togliere certezze ma siamo solo alla quarta giornata”. Su Pinamonti: “E' cresciuto rispetto allo scorso anno, deve continuare così. Lui ha bisogno della squadra. La prestazione di un singolo non aiuta l’allenatore a parlare del singolo”.