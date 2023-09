Sassuolo, Dionisi: "Contro l'Inter non basterà la prestazione con la Juve"

"La vittoria ci ha dato una bella spinta, positiva, di consapevolezza". C'è tanta euforia in casa Sassuolo dopo la vittoria contro la Juventus di sabato scorso, ma Alessio Dionisi sa bene che contro l 'Inter sarà un'altra scalata difficile per portare a casa punti a San Siro.

"Contro l'Inter non basterà la prestazione fatta con la Juve, perché loro sono superiori" ha detto il tecnico alla vigilia della sfida in conferenza. Dionisi ha poi proseguito: "Anche la nostra versione migliore possibile potrebbe non bastare. Dobbiamo lavorare sulla testa".

Inter-Sassuolo, le quote dei bookie

Inter-Sassuolo, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha presentato la sfida contro l'Inter: "Servirà coraggio nel giocare, personalità. È difficile pensare di andare a San Siro e fare la partita per 90-100 minuti ma avremo le nostre opportunità. Dovremo mettere in camppo tutto di noi stessi perché al momento loro sono ingiocabili". Sulla condizione della squadra: "Stanno tutti bene, abbiamo gestito il carico degli allenamenti in questi giorni. Consigli? Ieri e oggi si è allenato con la squadra. Vedremo. Cragno resta comunque affidabile nel ruolo".

Su Volpato: "Coi giovani parlo spesso. Lui ha qualità e talento e deve lavorare sull'intensità, altrimenti potrebbe rimanere solo talento. Ha 20 anni e sta solo a lui decidere". In chiusura su Frattesi:"Gli darò una pacca sul coppino perché ho un ottimo rapporto con lui. Speriamo che domani non faccia il Davide che conosciamo".