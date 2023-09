Inter-Sassuolo, Dionisi: “Battuti i più forti. Berardi come Robben? Sì”

Dionisi al termine dei novanta minuti ha elogiato la prestazione della squadra e in particolare dell'attaccante italiano, lanciando subito un messaggio in vista delle prossime gare.

Inter-Sassuolo, le dichiarazioni di Dionisi

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita: “Abbiamo confermato la stessa determinazione che abbiamo messo contro la Juventus. Se avessimo dovuto fare due tempi come il primo sarebbe stato difficile. Nella ripresa per fortuna abbiamo tenuto di più la palla. Ora speriamo di confermarci come prestazione, ma ancor di più come atteggiamento. Giocare con quattro attaccanti non è semplice, soprattutto contro l’Inter. Le punte vogliono andare in porta, non palleggiare. Almeno tre su quattro sono così. Serve equilibrio. Complimenti alla squadra e anche a chi è entrato, che ha alzato il livello. Ora voglio continuità, non ci siamo riusciti mai a farlo per tutto il campionato".

Dionisi ha poi elogiato anche Berardi: "Ha fatto un gol pazzesco, nonostante conoscano la sua giocata (Robben? Dicono dallo studio. E lui annuisce ndr). È tornato quasi indietro per avere la traiettoria di tiro. Non voglio adesso cali di tensione come a Frosinone. In questa partita la coperta è sembrata quasi lunga, invece contro i giallobu sembrava cortissima. Limite dello scorso anno? Nessuno accettava più di giocarsi il posto da titolare. Ora spero che il segreto di questa stagione sia questo. Determinazione e voglia di giocare”.