Castillejo e il post che sfotte l'Inter: arriva il like di due milanisti...

Quando indossi una maglia come quella del Milan , ti resta impressa per sempre. Un esempio è quello di Castillejo , che vive ancora oggi con l'amore per i colori rossoneri. E allora non può che scattare la rivalità contro l 'Inter .

Lo spagnolo, anche con i colori del Sassuolo, ha vissuto la gara come una sorta di derby per il suo passato. E lo ha testimoniato anche con un post su Instagram: "Bello tornare a vincere a San Siro", il tutto corredato da un +3 e dai cuori neroverdi. E non sono tardate ad arrivare le risposte da parte dei giocatori e anche dei tifosi.

Castillejo e l'amore per il Milan

L'attaccante ha giocato per quattro anni al Milan, dal 2018 al 2022, collezionando 113 presenze tra tutte le competizioni e realizzando 10 gol e 15 assist. Ha contribuito alla rinascita del club, dopo un periodo difficile, e poi ha lasciato spazio agli altri. Di derby nei suoi anni al Diavolo ne ha vinti due, uno lo ha pareggiato e gli altri li ha persi. Pioli invece negli ultimi cinque incontri con i nerazzurri non ha mai vinto. I tifosi sperano tanto di poter nuovamente esultare contro i loro rivali, Castillejo intanto si è preso così una piccola gioia e ha ricevuto anche tanti messaggi da parte dei giocatori rossoneri. Dal "Bellissimo" di Musah ai cuori di Bennacer, anche lui costretto a vedere soltanto a distanza le partite. "Sempre nei nosti cuori, chi suda per il Milan sarà per sempre amato". Questa la filosofia e il giocatore sembra ricambiare con piacere.