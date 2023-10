Sassuolo-Monza, Dionisi: "Juve e Inter stancano. Come sta Pinamonti"

"Un vero peccato. Nel primo tempo abbiamo creato le situazioni giuste per portarci in vantaggio e siamo stati aggressivi. Il Monza gioca bene e sta dando continuità alle prestazioni dello scorso anno. Di Gregorio ha fatto parate importanti. Noi a volte siamo stati troppo leggeri davanti alla porta. Per l'atteggiamento avuto non meritavamo di perdere.Potevamo forse essere più determinati. L'approccio è stato giusto". Lo ha dichiarato Alessio Dionisi a Dazn dopo il ko del suo Sassuolo contro il Monza.