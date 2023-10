Sassuolo, Dionisi: “Difficile ripetere la gara fatta con la Juve”

Lecce-Sassuolo, le dichiarazioni di Dionisi

Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Non saremo al completo e può essere un peccato, ma può essere un momento positivo per chi ha giocato meno. A centrocampo non ci sarà Matheus Henrique e giocherà un altro, così si creano delle opportunità. Quando la squadra fa prestazioni in crescita è normale dare continuità. Pinamonti e Ruan si sono allenati in gruppo e sono recuperati, questa è una notizia positiva". Poi ha proseguito: "Una sconfitta non dice che siamo in decrescita ma al tempo stesso dobbiamo fare una bella partita anche se sarà difficile fare la prova fatta con la Juve. Lecce? Loro sono partiti bene, sono organizzati, sono compatti in fase difensiva e quando riattaccano hanno individualità importanti. Li rispettiamo. Abbiamo qualità per batterli. Sarà un campo difficile, caldo, dove la tifoseria si sente e questo è uno stimolo in più, dovremo essere più continui, cosa che ci è mancata con il Monza".

Su Castillejo: "È cresciuto, porta esperienza, qualità ed entusiasmo ed è importante. Per domani devo fare delle valutazioni anche in funzione del minutaggio di alcuni giocatori che sono cresciuti, ma potrebbero essere un pochino sulle gambe". Poi ha concluso: "Allenatore del mese? È tutto merito della squadra e del lavoro che c'è dietro. Mi ha fatto immensamente piacere perché lo condivido con tutti gli addetti ai lavori del Sassuolo. Mi piacerebbe essere tra i candidati verso la fine del girone di ritorno perché vorrebbe dire che la squadra sta facendo bene e sta crescendo".