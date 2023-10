Dionisi: "Bologna elogiato, ma il Sassuolo non è da meno"

Sassuolo-Bologna, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha presentato la gara col Bologna: "Vivono in un momento positivo. Mi piace come squadra, come giocano e perché non sono molto leggibili. Fanno tanto movimento e ci sono giocatori tatticamente intelligenti. Tutto questo può complicare la nostra partita difensiva". Sulla differenza di classifica: "Loro hanno fatto quattro punti in più di noi e vengono elogiati, non vedo perché dovrebbero esserci parole negative per il Sassuolo". Dal derby il tecnico ha fatto un passo indietro: "Contro la Lazio non siamo scesi in campo. Abbiamo sbagliato approccio e la prestazione ma non si butta niente a mare. In un anno di transizione possono capitare dei giri a vuoto, mi dispiace solo non aver visto gioco e personalità, due dei nostri biglietti da visita. Dobbiamo dimenticare quella partita e riscattarci con attributi, carattere e qualità".

Sulla formazione: "Potrebbe esserci qualche cambiamento. L'ultima è stata condizionata anche dalle Nazionali ma ora serve fare una riflessione a 360 gradi. Avrò più possibilità di scelta in ogni caso". Sui singoli: "Castillejo? Samu è duttile e intelligente può dare tanto alla squadra. Tressoldi è alla sua terza stagione con noi. Si è guadagnato i gradi da titolare e quest'anno abbiamo grandi aspettative su di lui. Nel momento in cui si fanno degli errori si vedono i valori perché è col lavoro che dimostri di essere migliorato".