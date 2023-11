Dionisi, conferenza Empoli-Sassuolo: la scelta su Matheus Henrique

Il Sassuolo vive un periodo di leggera flessione e Dionisi potrà rifarsi contro l' Empoli in un match pieno di ricordi, visto il suo recente passato nel club toscano. La squadra di Andreazzoli è in salute e la vittoria al 90' al Maradona contro il Napoli ha caricato l'ambiente. Per questo il tecnico neroverde non vuole cali di concentrazione. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Empoli-Sassuolo, conferenza Dionisi

L'allenatore neroverde ha presentato la prossima sfida: "Siamo arrabbiati per la precedente partita con la Salernitana e lo dobbiamo fare vedere in campo in maniera positiva, con determinazione e non con nervosismo". Su Mattheus Enrique: "Si sta allenando forte da due settimane. Potevamo rischiarlo già con la Salernitana, ma abbiamo preferito non prendere rischi. Lui è a disposizione ma poi vediamo domani". Sul passato all'Empoli: "Ormai sono qui da tre anni e mi sento allenatore del Sassuolo al 100%, ma ho un bellissimo ricordo della gente, della squadra e della società, quell'esperienza mi ha dato tanto. Sono due club che lavorano in maniera simile, non a caso tanti ragazzi sono passati dalle due squadre. Direi una bugia se dicessi che è una gara come le altre". Su Missori, Volpato e Lipani protagonisti con la Nazionale: "Sono contento di questa sosta perché è arrivata in un momento giusto, in cui dovevamo recuperare qualcuno, e chi è andato in nazionale è tornato con fiducia. Lipani si allena con noi e gioca in Primavera, ma si sta ritagliando uno spazio in azzurro e questo ci aiuta. Con Missori e Volpato, sono tra gli ultimi arrivati nella squadra, durante la settimana, e ho avuto modo di vederli e allenarli, è normale che servirà del tempo".