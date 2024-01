Dionisi dopo Juve-Sassuolo: "Risultato severo. Il gol di Chiesa..."

TORINO - Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il Sassuolo che cade a Torino contro la Juventus per 3-0. "Non siamo stati perfetti, abbiamo responsabilità sui loro gol. Il risultato è troppo severo, ma la Juve in casa è più forte. Sapevamo sarebbe stato difficile, se poi non sei prestativo come dovresti diventa una missione impossibile fare risultato" sono le parole di Dionisi a Dazn.