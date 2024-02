Dionisi a rischio esonero: col Toro serve una svolta, un ex Juve al Sassuolo?

REGGIO EMILIA - Tre sconfitte consecutive, cinque nelle ultime sei partite per un totale di 13 ko stagionali per il Sassuolo che arranca in classifica nella zona bassa della classifica (15° a 19 punti) ed il futuro di Alessio Dionisi è appeso ad un filo. Sky Sport riporta che la fiducia verso l'allenatore da parte della compagine emiliana è confermata ma che il prossimo match, sabato 10 in casa contro il Torino, potrebbe essere decisivo per le sorti dell'ex Empoli.