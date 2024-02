Dionisi: "Col Toro decisiva? È tempo di raccogliere risultati"

La condizione di Berardi e Kumbulla

Su Kumbulla: "È un ragazzo che mi piace, ha qualità importanti per la Serie A. Questa settimana ha iniziato con la squadra e un po' a parte, gli ultimi due giorni e anche oggi farà tutto con il gruppo, poi se lo porterò deciderò oggi. Come sta Volpato? Non sarà della partita. Qualcuno mi aveva 'opinato' il cambio ma è stato un cambio forzato, l'abbiamo un po' tirato a fine primo tempo, non abbiamo corso rischi, è uscito in tempo, speriamo di riaverlo a disposizione per la prossima ma domani non ci sarà". Su Berardi: "Sta recuperando dall'operazione al menisco, non so dire i tempi. Lo aspettiamo a braccia aperte perché viene per fare allenamento a parte. Spero che rientrerà il prima possibile". Sugli altri indisponibili: "Toljan non ci sarà, Castillejo si è allenato a parte all'inizio, poi ha ripreso con la squadra, quindi sarà a disposizione". Poi ha concluso: "Veniamo giudicati dai risultati, le prestazioni sono l'antipasto per raggiungerli. Ora siamo al primo e anche al secondo, poi ci sarà il dessert, la parte finale del campionato. Ora arrivano le partite vere e contiamo di recuperare giocatori perché tra febbraio e marzo prendi una strada".