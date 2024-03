Il mago Ballardini per il caos Sassuolo: no a Gattuso, Grosso e Semplici

Il Sassuolo corre ai ripari per evitare di sprofondare in Serie B. Il club neroverde ieri pomeriggio ha deciso di rimandare Emiliano Bigica in Primavera per affidarsi a un tecnico esperto come Davide Ballardini, onde evitare la retrocessione. Fatale al giovane allenatore barese l’umiliante 1-6 incassato dal Napoli mercoledì pomeriggio. Il segnale di come la crisi in cui versa la formazione emiliana sia profonda e per nulla da sottovalutare. Non è tempo di scommesse, serviva un usato sicuro per cercare di rimettersi in corsa. Il Sassuolo sembra, infatti, essere tornato a 10 anni fa, quando da neopromossa lottava per evitare di scendere subito in B. Un incubo, quello della retrocessione, che aleggia in casa neroverde e per provare a scacciarlo l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha deciso di non lasciare nulla di intentato. Per questo in mattinata era tornato alla carica con Rino Gattuso, che ha declinato. Disponibilità piena invece incassata da parte di Leonardo Semplici, il cui nome però non convinceva tuvtti dalle parti del Mapei Stadium. E così dopo pranzo, il casting panchina è ripartito con una telefonata all’indirizzo di Fabio Grosso. La chiamata è durata poco, dato che da entrambe le parti non c’era la convinzione totale. Il club emiliano, infatti, ritiene il Campione del Mondo 2006 più un allenatore da progetto iniziale che un tecnico in grado di adattarsi al volo alle situazioni più scomode, tirando fuori i giocatori dalle acque torbide della zona retrocessione in cui sono sprofondati. Lo stesso Grosso - dopo aver chiesto un contratto lungo (almeno fino al 2025) - ha manifestato le proprie perplessità, timoroso di rischiare di bruciarsi dopo l’avventura finita male al Lione nei mesi scorsi.