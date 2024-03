Ballardini nuovo allenatore del Sassuolo: è ufficiale

Davide Ballardini proverà a salvare il Sassuolo : è ufficialmente il nuovo allenatore dei neroverdi. Il tecnico, che era stato esonerato dopo la quinta giornata di Serie B dalla Cremonese , si rimette in gioco prendendo il posto di Alessio Dionisi . Si chiude con la sconfitta per 6-1 contro il Napoli la parentesi alla guida della prima squadra di Emiliano Bigica , che torna alla guida della Primavera .

Ballardini pronto all'esordio nella sfida salvezza con il Verona

L'annuncio ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera".

Il Sassuolo è attualmente terzultimo in Serie A in condominio con Verona e Cagliari, a quota 20 punti, e proprio contro gli scaligeri domenica 3 febbraio alle 12:30 inizierà l'avventura di Ballardini sulla panchina degli emiliani.