Berardi shock, infortunio e lacrime nel giorno del rientro: Europei a rischio?

Non c'è pace per Domenico Berardi e il Sassuolo: l'attaccante neroverde ha dovuto abbandonare il campo al 60' della sfida salvezza contro il Verona. E dalle prime smorfie di dolore non sembra nulla di buono. L'ala è uscita in lacrime con l'aiuto dei sanitari, soccorso in mezzo al campo dopo una caduta, tenendosi la caviglia. Il rischio è che l'infortunio potrebbe interessare il tendine d'Achille. La stagione potrebbe essere a rischio, così come la chiamata per l'Europeo in Germania. Si avrà maggiore chiarezza dopo i primi controlli medici.