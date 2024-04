La Salernitana beffa il Sassuolo al 92': 2-2 nello scontro salvezza

SALERNO - Nell'anticipo del 31° turno di Serie A termina 2-2 la sfida slavezza dell'Arechi con il Sassuolo che si fa raggiungere nel finale dalla Salernitana . Sfumano tre punti d'oro per Ballardini che porta a casa un solo punto, nonostante il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo, restando ingrovigliato nella zona retrocessione. 25 i punti per i neroverdi, gli stessi di Frosinone (17°) ed Empoli (18°) ma con una gara ancora da giocare. Prova a restare aggrappata alla Serie A la Salernitana che non riesce comunque a schiodarsi dall'ultima casella della classifica a quota 15. Complessa la sfida per evitare la B per Colantuono con 10 punti da recuperare e solo 21 a disposizione.

Salernitana-Sassuolo, la partita

Primo tempo che si stappa alla mezz'ora con il gol di Pinamonti, ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco ad inizio azione. Tolta la rete, il numero 9 neroverde non si scoraggia e diventa uomo assist squarciando il risultato della sfida. Prima il servizio per Laurienté al minuto 38 al termine di un contropiede perfetto, poi l'invito a Bajrami per il più facile dei gol dopo aver soffiato la palla a Pirola. Granata affossati e 0-2 al riposo. Nella ripresa i padroni di casa provano a suonare la carica e al 52', dopo il richiamo del Var, l'arbitro Sozza concede il penalty che Candreva trasforma riaccedendo l'Arechi. Una scossa che non produce però gli effetti sperati, anzi sono ancora gli ospiti ad essere pericolosi con Laurienté che sfiora il bis in due occasioni. Nel finale però i granata non mollano e con cuore ed orgoglio riescono ad acciuffare il pari al 92' con Maggiore.