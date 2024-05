Ballardini sull'odio per il Sassuolo: "Si ascolta ma ci conviviamo bene..."

"La vittoria contro l'Inter ci ha dato energia buona". Davide Ballardini ha risposto alle domande in conferenza alla vigilia della gara col Genoa e non sono mancate quelle relative alle voci dall'esterno e sull'odio mediatico verso il Sassuolo: "Riusciamo ad isolarci. Si legge e si ascolta, ma fa parte del momento, di quello che si fa e credo che ci si conviva bene. L’importante per noi è preparare la partita". Insomma, il tecnico ha dribblato così con le sue risposte ed è stato chiaro sul modus operandi della squadra in queste ultime tre giornate per conquistarsi la salvezza.

Ballardini, conferenza Genoa-Sassuolo Davide Ballardini ha proseguito sul match con l'Inter: "Abbiamo preso delle sberle forti con Lecce e Fiorentina, ed è chiaro che avendo una squadra seria è venuta fuori la prestazione contro l'Inter. Un match di grande sacrificio, di straordinaria attenzione. Dobbiamo avere la stessa mentalità, umiltà e personalità anche contro il Genoa". E proprio sui rossoblù: "Per me il Genoa farà la sua partita, come deve fare con la serietà che hanno e che conosco. Il pubblico ti spinge dal primo all’ultimo minuto, lo stadio è sempre pieno: dovremo fare una partita da squadra, dovremo correre tanto e avere la lucidità".

Sugli infortunati e le assenze: "Defrel sta meglio e verrà con la squadra la prossima settimana. Oltre a lui out anche Berardi e Castillejo: loro sono i non disponibili". Su Laurienté: "Un giocatore non può cambiare la partita. Lui ha qualità importanti ma senza squadra non può fare niente". Poi gli elogi a Kumbulla: "Su Arnautovic ha fatto un intervento importante. Deve continuare ad avere questa attenzione, la prima qualità per un centrale". A chiudere sul tema delle partite in contemporanea: "Sarebbe giusto, perché arrivati a questo punto della stagione è chiaro che un risultato può condizionare la testa di un'altra squadra".

