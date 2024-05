Sassuolo, nuovo allenatore: riparte da un ex Juve, trovato l'accordo

Dopo la retrocessione a sorpresa in Serie B , il Sassuolo è pronto a ripartire. Per farlo il club neroverde darà il via ad una vera e propria rivoluzione, dalla dirigenza alla scelta del nuovo allenatore. Davide Ballardini non è infatti stato confermato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta sarebbe ricaduta su Fabio Grosso . L'ex campione del Mondo è quindi pronto a ripartire nuovamente dal campionato cadetto dopo la promozione con il Frosinone.

Sassuolo, accordo per l'arrivo di Grosso

Dopo i primi contatti iniziati negli scorsi giorni, il Sassuolo ha trovato oggi l'accordo per l'arrivo in panchina di Fabio Grosso. L'intenzione di entrambe le parti è infatti quella di tornare subito in Serie A, chiudendo in breve tempo la parentesi della dolorosa retrocessione dopo undici anni. Il cambiamento in panchina non sarà comunque l'unico, visto che ci sarà anche un nuovo direttore sportivo. Secondo Sky Sport il nome è quello di Francesco Palmieri, attuale responsabile del settore giovanile neroverde che sotto la sua gestione ha ottenuto grandissimi risultati.