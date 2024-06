Vanoli biennale, da Venezia al Torino: i dettagli del contratto

TORINO - A Venezia c’è la Biennale, a Torino un biennale. Mescoliamo l’arte con la parte e poi la chiudiamo con i giochi di parole. Le 5 domande chiave: chi, cosa, quando, dove e perché . Rispondiamo nell’ordine: Vanoli, un contratto di due anni, dalla prossima stagione, a Torino, giacché il ciclo di Juric è finito (non in gloria, purtroppo: il ricordo di Atene brucerà chissà per quanti anni ai fiorentini, ma sull’Acropoli sono finite arrosto pure le speranze dei granata di approdare in Conference).

Dalla promozione col Venezia al Torino: ecco Vanoli

Ordunque, i vertici del Torino hanno definito il nuovo contratto che attende Paolo Vanoli, tecnico in pectore con nel petto un concentrato di motivazioni: e questo è il primo aspetto da sottolineare, al di là delle qualità oggettive del tecnico del Venezia dei miracoli (Vanoli ereditò i lagunari nel novembre del ‘22 in piena zona retrocessione al penultimo posto e li portò 7 mesi dopo ai playoff, con replay al secondo anno e trionfo finale dopo aver lottato sino all’ultima giornata della regular season con il Como per la promozione diretta). Arriverà a Torino un tecnico indubbiamente... affamato, insomma: per lui sarà una nuova svolta nella carriera, sempre in crescendo, nonché la prima occasione per guidare una squadra in Serie A, dopo lo scudetto vinto da assistente di Conte all’Inter nel ‘21 (da collaboratore di Antonio, anche la Coppa d’Inghilterra col Chelsea nel ‘18. In precedenza, dal 2010 al ‘17, Vanoli era stato ct o vicect di tutte le 4 le nazionali giovanili dall’Under 16 alla 19: due volte vicecampione d’Europa. Sempre in azzurro, anche il ruolo da assistente di Gian Piero Ventura, quando l’ex tecnico granata guidava l’Italia. Prima del biennio a Venezia, invece, il debutto da primo allenatore di una squadra di club a Mosca con lo Spartak, alzando la Coppa di Russia nel ‘22).

Vanoli alle firme: le cifre del contratto

Gli incontri, le valutazioni e le chiacchierate tra Urbano Cairo e Davide Vagnati con l’agente di Vanoli hanno portato alla definizione del nuovo contratto che legherà il tecnico 51enne al Torino. In attesa dell’ufficialità, riferiamo le indiscrezioni che continuano a fioccare nel mondo del mercato. In sintesi: contratto sino al 2026, con opzione per il prolungamento di ulteriori 12 mesi a obiettivi. Quanto all’ingaggio: stipendio netto ovviamente più alto rispetto ai guadagni nel Venezia in B (Vanoli aveva meritato il prolungamento sino al ‘26 e un ritocco dell’ingaggio nella scorsa estate, dopo l’eccellente primo anno in laguna). Con gli arancioneroverdi prende(va) sui 700 mila euro netti, a Torino guadagnerà invece un milione più premi (a suo tempo, Juric aveva preteso il doppio per dire sì a Cairo). E tra i bonus si staglieranno quelli legati alla qualificazione a una Coppa europea e alla vittoria della Coppa Italia.

La risoluzione col Venezia prima del Torino

I prossimi passi da ufficializzare a tempo debito, cioè non necessariamente in tempo reale? L’incontro programmatico tra Cairo, Vagnati e Vanoli a Milano (dettagli economici e nuove valutazioni sul mercato in entrata e in uscita), le firme sul papiro che sarà poi depositato in Lega e le foto di rito da diffondere insieme con l’annuncio ufficiale, quando sarà: prima, ovviamente, Vanoli dovrà aver ottenuto la formale risoluzione del contratto da parte del Venezia. Nei piani di Vagnati, che su Vanoli sta investendo tutto se stesso da mesi, c’è la volontà di chiudere l’operazione in questa settimana. In sostanza, al più presto