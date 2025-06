Sassuolo, la rinascita: la miniserie in arrivo il 20 giugno su Dazn

A poco più di due mesi dalla storica promozione in Serie A, arriva “Sassuolo, La Rinascita”, una miniserie per celebrare il ritorno dei neroverdi nella massima serie, a solo un anno dalla retrocessione.

Distribuita gratuitamente su DAZN a partire da venerdì 20 giugno 2025, la serie, articolata in cinque puntate da circa 20 minuti ciascuna, ripercorre il cammino trionfale del Sassuolo nel campionato di Serie BKT. Con immagini inedite, interviste esclusive e contenuti dietro le quinte, il documentario offre uno sguardo autentico sulla stagione che ha riportato il club nel grande calcio.

Grazie a riprese uniche, lo spettatore potrà rivivere da vicino le riunioni tecniche, i viaggi in pullman, il ritiro, gli allenamenti e le partite, tra vittorie e momenti difficili.

La miniserie è arricchita dalle testimonianze di alcuni dei protagonisti della stagione: Domenico Berardi, Daniel Boloca, Armand Laurienté, Luca Lipani, Luca Moro, Tarik Muharemovic, Samuele Mulattieri, Pedro Obiang, Yeferson Paz, Nicholas Pierini, Filippo Romagna, Kristian Thorstvedt e Cristian Volpato, oltre al tecnico Fabio Grosso, che ha guidato la squadra con determinazione e visione.

Non mancano le voci istituzionali del club: Veronica Squinzi (Vicepresidente Sassuolo e AD Mapei), Carlo Rossi (Presidente), Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Francesco Palmieri (Direttore Sportivo), che offrono una prospettiva unica sulla gestione e sulla strategia che hanno reso possibile questa “Rinascita”. La narrazione è affidata alla partecipazione amichevole del giornalista Marco Nosotti, che accompagna lo spettatore lungo tutto il racconto.

“Questa miniserie rappresenta un’opportunità per mostrare al grande pubblico la vera anima del Sassuolo, anche nei momenti più difficili”, ha dichiarato Giovanni Carnevali. “Una testimonianza autentica del nostro impegno costante che, giorno dopo giorno, grazie al contributo di tutti, si è concretizzato nella seconda promozione in Serie A della nostra storia. Un racconto che va oltre il campo e che mostra il lavoro, la passione e i valori che ci contraddistinguono”.

In un campionato iniziato tra dubbi e malumori, il gruppo guidato da Fabio Grosso ha saputo trasformare le difficoltà in entusiasmo e risultati, conquistando con cinque turni d’anticipo la promozione. Il Sassuolo domina la Serie B con un gioco spumeggiante, lasciando le rivali a notevole distanza e conquistando il primato, mai lasciato, sin dalla 14^ giornata di andata. Vittorie, ma anche sconfitte, gol, clean sheet e tanta forza di gruppo hanno spinto i neroverdi al successo e al record dei gol segnati in una singola stagione di Serie B.

Un’idea dell’area comunicazione del Sassuolo Calcio concretizzata grazie alla produzione originale Sassuolo Calcio e YF Studio.