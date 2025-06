Viva Berardi 2028, il Sassuolo sventola la sua Bandiera

In un calcio che si vende pure i pennoni, tributo all'attaccante che aveva indossato la maglia neroverde per la prima volta nel 2010. Non se l'è più tolta. E ora riportata in A la sua squadra, annuncia: "Sassuolo è famiglia, è casa, Orgoglioso di esserne il simbolo"