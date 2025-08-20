Carnevali: "Sempre più succubi dei procuratori. A volte ci sono bagni di sangue"

Il messaggio di Carnevali

Questo il monito di Carrnevali: "Il calciomercato del Sassuolo è stato attivo e non deve fermarsi. E' un mercato difficile, che si chiude il 1° settembre quando avremo già giocato due partite di campionato: questo è fuori da ogni logica, come è fuori da ogni logica che molti di questi acquisti vengano fatti negli ultimi dieci giorni. Difficilmente fai programmazioni. A volte ci sono dei bagni di sangue perché si sbaglia quando si va di corsa. È un calciomercato in cui andando avanti siamo sempre più succubi dei procuratori, soprattutto quelli stranieri".

Il mercato del Sassuolo

"Vranckx? Non è ancora fatto nulla. Stiamo parlando con lui e con l'altra società, ma non è ancora definitivo. Ci interessa, come ci interessano altri giocatori. Berardi? Con lui c'è un legame speciale, è un campione vero, non solo sul campo, ha un contratto lungo fino al 2027, ma l'intenzione è di prolungare per dare ancora continuità. Deve esserci un discorso di riconoscenza da parte nostra nei suoi confronti", ha aggiunto Carnevali che si è soffermato sugli altri due giocatori del tridente offensivo: "Ad oggi non sono arrivate delle offerte per Pinamonti, mentre sono arrivate per Laurienté, soprattutto dalla Turchia, ma non sono offerte che ci soddisfano. Abbiamo un tridente importante, poche squadre hanno tre giocatori forti davanti come li ha il Sassuolo". Negli ultimi giorni si è parlato anche di Matic per il centrocampo: "Penso che in un mercato come questo finché non hai firmato i documenti non c'è niente. Ad oggi non ha firmato niente e mi sento di dire che non c'è nessun acquisto confermato", ha aggiunto.