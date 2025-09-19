Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano il nuovo Third Kit 2025/2026

Sassuolo, Italia – 19 settembre 2025 - PUMA e U.S. Sassuolo Calcio svelano oggi il nuovo Third kit che accompagnerà la prima squadra maschile e il settore giovanile neroverde nella stagione 2025/2026. Un kit che si inserisce con forza nel racconto stilistico della stagione e che fornisce un netto contrasto con l’eleganza dell’Home kit e la semplicità dell’Away kit, regalando ai tifosi una fantasia inedita ed energica. Il nuovo Third kit si distingue per il colletto a girocollo e per una vestibilità regular fit, pensata per garantire comfort e libertà di movimento. Rifinito con dettagli sartoriali come il tipping a contrasto su colletto e polsini, e con una palette cromatica che richiama il gusto vintage-disco degli anni ’70 creando un perfetto equilibrio di toni emblematici neroverdi. Il front mescola le colorway Faster Yellow, Fast Green e Puma Green, dando vita a un effetto dinamico e vibrante, mentre i pannelli laterali sono in Puma Black, per una definizione elegante e decisa della silhouette. Il colletto, con dettagli a contrasto, presenta la parte posteriore in un brillante Fast Green, per un effetto di forte impatto visivo e riconoscibilità. Le maniche, anch’esse rifinite con tipping, integrano perfettamente la composizione cromatica con colori e accenti studiati per enfatizzare la personalità del kit.
I dettagli del nuovo kit del Sassuolo
A impreziosire il colletto, la scritta “Emozioni Neroverdi”: un segno distintivo che richiama l’anima del club e il legame profondo con la propria tifoseria. Un claim deciso, che coincide perfettamente con il racconto della campagna abbonamenti 2025/2026 e rafforza la continuità e il rapporto tra squadra, tifosi e territorio. Il nuovo Third kit incorpora la tecnologia dryCELL di PUMA per la massima traspirazione e per garantire il massimo comfort ai tifosi e ai giocatori. Riflettendo l'impegno di PUMA per la sostenibilità, il nuovo kit è realizzato con l'iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza compromettere la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio. Il nuovo Third Kit dell’U.S. Sassuolo Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito http://www.store.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e in selezionati football retailer.