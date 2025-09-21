Grosso e la frase sull’arbitro: "Se nel finale avesse avuto un pizzico di coraggio in più…"

MILANO - " Siamo stati bravi, oggi non era facile . Abbiamo fatto buone cose: siamo ripartiti in un campionato complicato con tanti ragazzi nuovi, dobbiamo crescere e continueremo a lavorare per limare le cose che non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Un peccato non esserci riusciti, ma usciamo dal campo a testa alta". Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo , è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta esterna sul campo dell'Inter per 2-1 , sottolineando anche come la squadra sia pronta a sfruttare i prossimi impegni più abbordabili per migliorare la propria posizione in classifica e perseguire l’obiettivo salvezza.

Grosso su Koné e gli episodi

"Koné? Un giocatore forte… di personalità e qualità. Il centrocampo è completamente nuovo, ci serve tempo per conoscerci come qualità e difetti. Ci dobbiamo giocare le nostre carte, con qualità e stringendo i denti quando i nostri avversari ci mettono alle corde". Grosso ha parlato anche degli episodi arbitrali, come il mancato doppio giallo a Dimarco e, in particolare, all'episodio della trattenuta in area nei confronti di Matic: "Se nel finale l'arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più, avremmo potuto avere qualcosa in più in area. Ci manca un pizzico di malizia, ora testa alla Coppa Italia e poi al campionato".