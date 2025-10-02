Grosso si prepara al Verona: "Non dobbiamo farci trovare impreparati. Ci sono tante cose da vedere"

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo di Fabrio Grosso aprirà la 6ª giornata di campionato facendo visita al Verona . Gli emiliani sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro l'Udinese, la parole dell'allenatore neroverde nella conferenza della vigilia: "Per prendere qualcosa dalle gare in questo campionato devi fare tante cose fatte bene e la bravura deve essere riproporre le cose fatte bene nell'ultima gara cercando di smussare i lati negativi. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti contro un avversario in salute e che ci metterà in difficoltà ma ci siamo preparati per metterli in difficoltà a nostra volta".

Verona mai vinto in casa, Sassuolo mai vinto in trasferta

"I numeri nel breve raggio possono lasciare il tempo che trovano. Noi non siamo stati bravi a raccogliere fuori casa ed è un dato che vogliamo cambiare il prima possibile. Loro vengono da belle prestazioni, hanno qualità, sono una squadra aggressiva che ha fatto belle partite anche contro grandi squadre. Dobbiamo non farci trovare impreparati su cose che non conosciamo e controbattere sulle altre"

Sorpresa Muric?

"Aro è un portiere che io conoscevo. Ha un passato giovane da ragazzo talentuoso e da grandissima promessa poi certe vicissitudini non gli hanno permesso di realizzare questo suo potenziale e ci abbiamo creduto e insieme ad altri tre portieri molto bravi sta cercando di provare a esprimere il suo potenziale. Tante cose si possono migliorare ma siamo contenti del suo rendimento".

Koné primo gol di un centrocampista: quanti ne vuole?

"È una caratteristica importante per un centrocampista, comunque devi fare da filtro ed è un ruolo determinante e devi avere questa caratteristica e questa qualità e puoi alla lunga diventare prevedibile se ti affidi solo agli attaccanti e sono contento di questo inserimento semplice ma bello, ci siamo arrivati con un giocatore che arriva da dietro e cercheremo di riproporre perché importante avere delle caratteristiche così che aiutino la squadra".

Il reparto migliore?

"Mi piace ragionare a livello globale perché i vari reparti vanno a sostenere gli altri. La bravura di avere fame dopo che hai mangiato un pochino la settimana prima, quella deve essere la nostra caratteristica. Domani sarà una gara intensa, accesa, con tanta aggressività nei duelli e noi dovremo essere bravi a pareggiare questo tipo di caratteristiche per mettere poi in difficoltà con le nostre qualità il nostro avversario".



