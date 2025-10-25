Grosso verso Sassuolo-Roma: "Muharemovic non ha recuperato. Oltre a lui abbiamo fuori..."

Tre risultati utili consecutivi per il Sassuolo e in casa contro la Roma , i neroverdi, vogliono dare continuità agli ultimi risultati. Due vittorie (contro Udinese e Verona) e un pari, nell'ultima giornata contro il Lecce in trasferta . Al Mapei arriva una squadra arrabbiata dopo il ko di giovedì in Europa League e che, lontano dall'Olimpico, ha raccolto punti e tanti aspetti positivi. Grosso lo sa bene e ha analizzato, in conferenza, la gara contro i giallorossi di Gasperini con lucidità ma trasmettendo voglia ai suoi ragazzi: "Ci sarà bisogno di una grande prestazione per uscire indenni e con un risultato positivo".

Grosso, conferenza Sassuolo-Roma

Grosso ha parlato così in conferenza "Quello che succede prima non ti dà niente per quello che devi fare. Siamo contenti del percorso, stiamo cercando di allenarci al meglio per raggiungere quello che vogliamo". Sulla crescita del Sassuolo contro le big: "Non esistono esami per dire se saremo promossi o bocciati, ci sono tappe di un percorso in cui vogliamo fare del nostro meglio, poi ci sono sfide di vari livelli. Le difficoltà sono alte, questa è una sfida contro una squadra con giocatori forti e un allenatore bravo. Dovremo fare una gara con le nostre qualità, di grande coraggio, toccando i nostri picchi massimi, sia individuali e sia corali, perché c'è bisogno di una prestazione di alto livello". Il tecnico poi ha analizzato le possibili contromisure: "Andiamo a vedere come sempre quello che ci può aspettare. L'allenatore è di grandissimo livello e sappiamo cosa può proporre, ma questo non vuol dire sia semplice. Dobbiamo essere bravi a resistere durante la partita, anche se pensare di farlo per tutta la gara contro questa squadra è impossibile. Le qualità fisiche e tecniche per creare delle difficoltà alla Roma le possiamo avere e le dobbiamo andare a riproporre".

Le condizioni dei singoli

Sui risultati della Roma: "Non sarà un vantaggio perché alla lunga le statistiche delle grandi squadre sono quelle. Le difficoltà ci sono, ci siamo preparati per affrontare tutto quel che si presenterà nel corso della sfida". Sulle condizioni dei singoli: "Muharemovic non ha recuperato e non ci sarà. Oltre a lui abbiamo fuori Satalino, Boloca, Pieragnolo e si è aggiunto Laurs (Skjellerup ndr) che ha avuto un fastidio in settimana, forse anche qualcosa in più. Abbiamo a disposizione tutti gli altri che hanno caratteristiche per essere partecipi di questa gara". A chiudere ha analizzato alcuni dati importanti del suo Sassuolo: "Squadra cinica e tre clean sheet in sette gare? Entrambi sono dati belli. La qualità degli interpreti offensivi ci mette a disposizione dei giocatori che sanno fare gol. Il dato dei gol subiti dipende dall'episodio, ma la sensazione di aver fatto delle partite solide, aspetto su cui si basa poi anche la qualità perché senza il primo perdi poi le altre caratteristiche. Vogliamo continuare così anche contro una squadra di grande livello".