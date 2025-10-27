Tuttosport.com

Berardi, sospiro di sollievo: il comunicato del Sassuolo sulle condizioni del capitano

I neroverdi hanno diramato una nota ufficiale, che spiega come sta l'attaccante dopo lo scontro di gioco con Mancini
Sassuolo di nuovo al lavoro al Mapei Football Center dopo la gara contro la Roma, in vista della trasferta di giovedì a Cagliari. Chi era sceso in campo ieri ha svolto riscaldamento e defaticamento, il resto del gruppo invece, dopo una prima fase di riscaldamento e possesso palla ha svolto partite a campo ridotto e conclusioni in porta. Prevista domani pomeriggio una nuova sessione di allenamento. Sospiro di sollievo per Domenico Berardi, che ieri aveva accusato un trauma cranico dopo un contrasto di gioco avvenuto con Gianluca Mancini durante la sfida disputata contro i giallorossi: l'attaccante, che già via social aveva rassicurato tutti sulle proprie condizioni, si è sottoposto a controlli specifici presso l'ospedale di Reggio Emilia, che hanno dato tutti esito negativo. 

Il comunicato del Sassuolo 

Di seguito la nota del club dopo gli esami superati: "In seguito al trauma cranico accusato ieri da Domenico Berardi durante il match Sassuolo-Roma, il calciatore si è sottoposto a controlli specifici presso l’ospedale di Reggio Emilia che hanno dato tutti esito negativo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA