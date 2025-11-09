Tuttosport.com
Grosso: "Sassuolo bravo e fortunato, ora antenne dritte e piedi per terra. Berardi…"

Il tecnico ha fatto il punto sulla trasferta di Bergamo, dove i neroverdi hanno superato l'Atalanta con il finale di 3-0
3 min
GrossoSassuoloatalanta
Grosso: "Sassuolo bravo e fortunato, ora antenne dritte e piedi per terra. Berardi…"© ANSA
"I ragazzi sono stati bravi. Hanno messo tutte le loro qualità che hanno dimostrato di avere. Siamo stati bravi contro un avversario forte. Abbiamo fatto un’ottima prestazione nei duelli e nei contrasti". Così Fabio Grosso commenta la trasferta di Bergamo valida per l'11ª giornata di campionato e che ha visto il Sassuolo sbancare la New Balance Arena con il finale di 3-0. Un risultato che porta la doppia firma di Domenico Berardi (28', rig., 66') e quella di Andrea Pinamonti (47') e che riscatta inoltre il ko interno con il Genoa. La classifica vede così in neroverdi all'8º posto con 16 punti e un ritardo di 2 lunghezze dal Bologna, a sua volta impegnato alle ore 15 contro il Napoli al Dall'Ara. Il calendario mette invece in programma l'incontro con il Pisa del 24 novembre al Mapei Stadium e la trasferta di Como di venerdì 28.

Grosso: "Reso pulita una partita sporca"

"Una partita sporca che poi è diventata pulita perché noi siamo stati bravi a farla diventare pulita. Se è il mio Sassuolo più forte? L'mportante è la continuità della prestazione - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . I risultati possono oscillare. Pochi giorni fa abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo, oggi invece è stata partita piena. Ci siamo sacrificati e abbiamo lottato. Quando giochi così le possibilità di ottenere risultati aumentano. Sostituire Berardi sul 2-0? Quando giocatori così stanno bene preferisco averli in campo. È stata una partita dispendiosa e ho chiesto come stessero alcuni giocatori. Non avevo intenzione di andare a toccare, memore anche dall'ultima volta. Poi appena è finita la benzina sono entrati i compagni che hanno fatto molto bene nei minuti finali. Ci riaffacciamo in serie A dove il Sassuolo ha vissuto anni bellissimi e riscopriamo un livello molto alto. Noi in mezzo abbiamo giocatori bravi. La bravura è sapersi sacrificare per il compagno. A Thorstvedt ho chiesto partita sacrificio ed è stato bravo a fare un lavoro sporco e di qualità. 10 punti in trasferta? Dipende che partite fai e dove vai a giocare. Oggi abbiamo affrontato uno scoglio difficile. Siamo stati bravi. Le insidie le conosciamo e si vedono. Il campionato è tosto. A volte raccoglieremo punti a volte no. Ma giocando in questo modo cresce la fiducia per il nostro obiettivo".

