Grosso: "Sassuolo bravo e fortunato, ora antenne dritte e piedi per terra. Berardi…"

"I ragazzi sono stati bravi. Hanno messo tutte le loro qualità che hanno dimostrato di avere. Siamo stati bravi contro un avversario forte. Abbiamo fatto un’ottima prestazione nei duelli e nei contrasti". Così Fabio Grosso commenta la trasferta di Bergamo valida per l'11ª giornata di campionato e che ha visto il Sassuolo sbancare la New Balance Arena con il finale di 3-0 . Un risultato che porta la doppia firma di Domenico Berardi (28', rig., 66') e quella di Andrea Pinamonti (47') e che riscatta inoltre il ko interno con il Genoa. La classifica vede così in neroverdi all'8º posto con 16 punti e un ritardo di 2 lunghezze dal Bologna, a sua volta impegnato alle ore 15 contro il Napoli al Dall'Ara . Il calendario mette invece in programma l'incontro con il Pisa del 24 novembre al Mapei Stadium e la trasferta di Como di venerdì 28.

Grosso: "Reso pulita una partita sporca"

"Una partita sporca che poi è diventata pulita perché noi siamo stati bravi a farla diventare pulita. Se è il mio Sassuolo più forte? L'mportante è la continuità della prestazione - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . I risultati possono oscillare. Pochi giorni fa abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo, oggi invece è stata partita piena. Ci siamo sacrificati e abbiamo lottato. Quando giochi così le possibilità di ottenere risultati aumentano. Sostituire Berardi sul 2-0? Quando giocatori così stanno bene preferisco averli in campo. È stata una partita dispendiosa e ho chiesto come stessero alcuni giocatori. Non avevo intenzione di andare a toccare, memore anche dall'ultima volta. Poi appena è finita la benzina sono entrati i compagni che hanno fatto molto bene nei minuti finali. Ci riaffacciamo in serie A dove il Sassuolo ha vissuto anni bellissimi e riscopriamo un livello molto alto. Noi in mezzo abbiamo giocatori bravi. La bravura è sapersi sacrificare per il compagno. A Thorstvedt ho chiesto partita sacrificio ed è stato bravo a fare un lavoro sporco e di qualità. 10 punti in trasferta? Dipende che partite fai e dove vai a giocare. Oggi abbiamo affrontato uno scoglio difficile. Siamo stati bravi. Le insidie le conosciamo e si vedono. Il campionato è tosto. A volte raccoglieremo punti a volte no. Ma giocando in questo modo cresce la fiducia per il nostro obiettivo".